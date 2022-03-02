КСУ видав ухвалу про передачу всього службового автотранспорту збройним силам України.
Конституційний Суд України затвердив 2 березня ухвалу про передачу всього службового транспорту на потреби оборони України.
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“Заслухавши інформацію заступника Голови Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича щодо передання службового автотранспорту, що перебуває у користуванні Конституційного Суду України, на потреби оборони,
постановив:
погодити передання службового автотранспорту, що перебуває у користуванні Конституційного Суду України, на потреби оборони згідно з додатками, що додаються”, - сказано в офіційному повідомленні КСУ.