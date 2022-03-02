КСУ выдал постановление о передаче всего служебного автотранспорта Вооруженным силам Украины.

Конституционный Суд Украины утвердил 2 марта постановление о передаче всего служебного транспорта на нужды обороны Украины.

Читайте также Конституционный Суд может признать незаконными камеры автофиксации

“Заслушав информацию заместителя Главы Конституционного Суда Украины Головатого Сергея Петровича о передаче служебного автотранспорта, который находится в пользовании Конституционного Суда Украины, на нужды обороны,

постановил:

согласовать передачу служебного автотранспорта, который находится в пользовании Конституционного Суда Украины, на нужды обороны согласно прилагаемым приложениям”, – сказано в официальном сообщении КСУ.