Конституційний суд України визнав конституційною санкцію частини шостої статті 481 Митного кодексу України, що передбачає штраф або конфіскацію автомобіля, ввезеного без сплати мита.

Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більш ніж на 30 діб тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів (170 000 грн.) або конфіскацію таких транспортних засобів.

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За результатами розгляду скарги КСУ дійшов висновку, що зазначена норма дає можливість судам забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, "не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря".