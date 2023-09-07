Конституционный суд Украины признал конституционной санкцию части шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, предусматривающей штраф или конфискацию автомобиля, ввезенного без уплаты пошлины.

Превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов (170 000 грн.) или конфискацию таких транспортных средств.

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По результатам рассмотрения жалобы КСУ пришел выводу, что указанная норма позволяет судам обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, "не возлагая на личность индивидуального и чрезмерного бремени".