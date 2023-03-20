Суд визнав протиправним заниження Укртрансбезпекою вагових норм до контейнеровозів.

В суді доведено, що “Укртрансбезпека” протиправно занижує вагові норми до контейнеровозів, повідомляє “Дорожній адвокат”.

В Україні впроваджено автоматичну фіксацію вагових норм при перевезенні вантажів. При їх перевищенні “Укратрансбезпека” виписує штрафи в розмірі від 8 500 грн до 51 000 грн в залежності від розміру перевищення вагових параметрів.

До речі кому надсилають штрафи за перевантаження вантажівок

Власникам контейнеровозів доводилося стикатися з тим, що Укртрансбезпека застосовує до цих транспортних засобів неправильні, занижені вагові норми, вважають юристи. Внаслідок цього при відсутності жодних перевищень вагових норм власники контейнеровозів отримують незаконні штрафи.

Закон передбачає для контейнеровозів збільшені вагові норми 42 та 44 тонни у залежності від специфікації контейнеровоза. Водночас Укртрансбезпека до всіх контейнеровозах без винятку застосовує вагову норму 40 тонн.

У постановах про накладення адміністративних штрафів Укртрансбезпека не відображає відомості про тип напівпричепа – контейнеровоз, не вказує його модель, марку та номерні знаки.

В одній з таких ситуацій Укртрансбезпека застосувала до комбінованого транспортного засобу з причепом контейнеровозом занижену норму 40 тонн. А при фактичній вазі 42 тонни зробила висновок що нормативний ваговий параметр для цього автомобіля становить не 44 тонни, а 40 тонн.

В результаті на власника автомобіля винесли постанову про накладення штрафу 8500 грн. Постанову оскаржили в судовому порядку.

На запитання суду, чому застосували занижену вагову норма, представники “Укртрансбезпеки” висловили суб’єктивні припущення, що начебто, причеп переобладнано і він не є контейнеровозом.

Втім, в цьому випадку жодного переобладнання не було, а вказані доводи були наміром “Укртрансбезпеки” захистити свої незаконні дії. Тому суд не врахував ці беззмістовні доводи та визнав факт протиправного застосування неправильних вагових норм.

За результатами розгляду справи суд визнав штраф “Укртрансбезпеки” незаконним та скасував його (постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.03.2023 у справі №701/28/23). Рішення набрало законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.

На сьогодні є багато висновків судів, якими доведено чисельні протиправні факти застосування Укртрансбезпекою занижених вагових норм до контейнеровозів.