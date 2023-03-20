Суд признал противоправным занижение Укртрансбезопасностью весовых норм к контейнеровозам.

В суде доказано, что "Укртрансбезопасность" противоправно занижает весовые нормы для контейнеровозов, сообщает "Дорожный адвокат".

В Украине внедрена автоматическая фиксация весовых норм при перевозке грузов. При их превышении "Укртрансбезопасность" выписывает штрафы в размере от 8 500 грн до 51 000 грн в зависимости от размера превышения весовых параметров.

Кстати говоря кому присылают штрафы за перегрузку грузовиков

Владельцам контейнеровозов приходилось сталкиваться с тем, что Укртрансбезопасность применяет к этим транспортным средствам неправильные, заниженные весовые нормы, считают юристы. В результате при отсутствии никаких превышений весовых норм владельцы контейнеровозов получают незаконные штрафы.

Закон предусматривает для контейнеровозов увеличенные весовые нормы 42 и 44 тонны в зависимости от спецификации контейнеровоза. В то же время Укртрансбезопасность ко всем контейнеровозам без исключения применяет весовую норму 40 тонн.

В постановлениях о наложении административных штрафов Укртрансбезопасность не отражает сведения о типе полуприцепа – контейнеровозе, не указывает его модель, марку и номерные знаки.

В одной из таких ситуаций Укртрансбезопасность применила к комбинированному транспортному средству с прицепом контейнеровозом заниженную норму 40 тонн. А при фактическом весе 42 тонны заключила, что нормативный весовой параметр для этого автомобиля составляет не 44 тонны, а 40 тонн.

В результате на владельца автомобиля было вынесено постановление о наложении штрафа 8500 грн. Постановление обжаловали в судебном порядке.

На вопрос суда, почему применили заниженную весовую норму, представители "Укртрансбезопасности" высказали субъективные предположения, что якобы прицеп переоборудован и он не является контейнеровозом.

Впрочем, в этом случае никакого переоборудования не было, а указанные доводы были намерением "Укртрансбезопасности" защитить свои незаконные действия. Поэтому суд не учел эти бессодержательные доводы и признал противоправное применение неправильных весовых норм.

По результатам рассмотрения дела суд признал штраф Укртрансбезопасности незаконным и отменил его (постановление Шестого апелляционного административного суда от 07.03.2023 по делу №701/28/23). Решение вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.

На сегодняшний день есть много выводов судов, которыми доказаны многочисленные противоправные факты применения Укртрансбезопасностью заниженных весовых норм к контейнеровозам.