Укртрансбезпека не має права здійснювати ваговий контроль без присутності поліції.

Останнім часом перевізники помічали на пунктах габаритно-вагового контролю відсутність працівників поліції. Однак, за таких умов зважування є таким, що суперечить закону. Відповідно винесені у такому випадку штрафи є протиправними.

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А саме, відповідно до п. 3 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2007 №879 "Габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах здійснюється Укртрансбезпекою, її територіальними органами та уповноваженими підрозділами Національної поліції".

Відповідно до п. 15 Порядку №879 "Контроль за наявністю у водіїв великогабаритних транспортних засобів дозволу на рух здійснюють уповноважені підрозділи Національної поліції та територіальні органи Укртрансбезпеки, які здійснюють габаритно-ваговий контроль".

У цих словосполученнях немає слова "АБО", є словосполучення "ТА". Тобто зазначені норми не передбачають можливості проведення габаритно-вагового контролю лише одним із цих органів (або одним, або іншим органом). Закон передбачає одночасну участь працівників обох контролюючих органів.

Отже, законодавство передбачає обов’язкову одночасну участь у габаритно-ваговому контролі працівників Укртрансбезпеки та працівників Національної поліції. Це пояснюється наявністю певних функцій кожного органу у разі виявлення перевищення вагових норм.

Зокрема, працівники Укртрансбезпеки перевіряють вагові параметри та застосовують відповідні штрафи до перевізника. Своєю чергою працівники поліції, у разі встановлення факту перевищення, затримують транспортний засіб на підставі 265-2 КУпАП до приведення вагових параметрів у відповідність до встановлених норм, а також застосовують штрафи конкретно до водіїв.

Таким чином, працівники Укртрансбезпеки не мають права проводити габаритно-ваговий контроль без присутності на пункті ГВК працівників поліції.

У випадку проведення габаритно-вагового контролю з порушенням закону, перевізник вправі відмовитись від його проходження та вимагати у працівників державного органу дотримуватись встановленого законом порядку.

У разі застосування штрафів на підставі габаритно-вагового контролю, проведеного без участі працівників поліції, такі штрафи є протиправними та підлягають скасуванню.