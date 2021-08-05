Укртрансбезопасность не имеет права осуществлять весовой контроль без присутствия полиции.

В последнее время перевозчики замечали на пунктах габаритно-весового контроля отсутствие сотрудников полиции. Однако, при таких условиях взвешивание является противоречащим закону. Соответственно вынесенные в таком случае штрафы являются противоправными.

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А именно, в соответствии с п. 3 Порядка осуществления габаритно-весового контроля, утвержденного постановлением КМУ от 27.06.2007 №879 "Габаритно-весовой контроль транспортных средств на автомобильных дорогах осуществляется Укртрансбезопасностью, ее территориальными органами и уполномоченными подразделениями Национальной полиции".

В соответствии с п. 15 Порядка №879 "Контроль за наличием у водителей крупногабаритных транспортных средств разрешения на движение осуществляют уполномоченные подразделения Национальной полиции и территориальные органы Укртрансбезпеки, которые осуществляют габаритно-весовой контроль".

В этих словосочетаниях нет слова "или", есть словосочетание "И". То есть указанные нормы не предусматривают возможности проведения габаритно-весового контроля только одним из этих органов (или одним, или другим органом). Закон предусматривает одновременное участие работников обоих контролирующих органов.

Следовательно, законодательство предусматривает обязательное одновременное участие в габаритно-весовом контроле работников Укртрансбезопасности и работников Национальной полиции. Это объясняется наличием определенных функций каждого органа в случае выявления превышения весовых норм.

В частности, работники Укртрансбезопасности проверяют весовые параметры и применяют соответствующие штрафы к перевозчику. В свою очередь сотрудники полиции, в случае установления факта превышения, задерживают транспортное средство на основании 265-2 Куоап до приведения весовых параметров в соответствие с установленными нормами, а также применяют штрафы конкретно к водителям.

Таким образом, сотрудники Укртрансбезопасности не имеют права проводить габаритно-весовой контроль без присутствия на пункте ГВК работников полиции.

В случае проведения габаритно-весового контроля с нарушением закона, перевозчик вправе отказаться от его прохождения и требовать у работников государственного органа соблюдать установленный законом порядок.

В случае применения штрафов на основании габаритно-весового контроля, проведенного без участия сотрудников полиции, такие штрафы являются противоправными и подлежат отмене.