Назва означає "жваве лоша".

Porsche вже кілька років користується кодовою назвою Mission E від самого дебюту електричного концепту на Франкфуртському автосалоні 2015 року. Наступного року буде презентовано вже серійну модель – саме час дати новачку ім’я. Звикаємо до нової назви: Porsche Taycan.

Компанія пояснює походження назви від гарцюючого коня, зображеного на логотипі Porsche. У свою чергу цього жеребця Порше запозичила з гербу міста Штутгарт.

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Фото: Зліва вгорі – герб міста Вюртемберг, зправа вгорі – герб міста Штутгарт, зліва внизу – герб Вюртемберг-Гогенцолерн, внизу справа – логотип Porsche / Logodesignlove

Нам не вдалось знайти будь-які згадки про слово “Тайкан”, котрі б були пов’язані з гербом, містом, чи Німеччиною взагалі. Натомість поліглот Google знає, що у перекладі з киргизької мови “тайкан” означає “гниючий”, а в узбекській це слово означає “жорсткий”. Не надто милозвучні визначення, тож, певно, краще пристати на версію Porsche, що Taycan – “жвавий молодий коник”.

Фото: Концепт Porsche Mission E / Porsche

“Наш новий електричний спорткар є потужним та надійним. Цей автомобіль здатен долати великі відстані, що означає свободу переміщень”, – сказав голова Porsche Олівер Блум.

Porsche повідомляє, що Taycan здатен прискорюватись до сотні за 3,5 секунди, завдяки парі електричних двигунів, що продукують більше 600 кінських сил потужності. Що ж до автономного пробігу, то чотиридверний електрокар, як запевняє виробник, зможе долати близько 500 км на одному заряді.

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