У Литві місцевий гонщик виставив на продаж унікальні "Жигулі", адаптовані для участі в кільцевих заїздах. Своє спортивне авто Міндаугас Гразіс оцінив у 24 229 доларів.

З класичним седаном російського автовиробника “корч” пов’язує тільки кузов: модель максимально занижена і полегшена. З’явився комплект пластикових розширювачів арок, масивний спойлер і модернізований передній бампер.

Читайте також: Тест-драйв Peugeot 508: Піжон від Пежо

Замість штатних коліс встановили 17-дюймові низькопрофільні диски з гоночними шинами. Інтер’єр автомобіля також зазнав значних змін. Салон був полегшений, встановлена гоночна панель і каркас безпеки.



Під капотом ВАЗ-2101 встановлено 2,0-літрову “турбочетвірку” від легендарної Lancia Delta Integrale. Форсований італійський агрегат видає близько 400 к.с., а пробіг в режимі заїздів не перевищує 300 км.

Власник стверджує, що під час створення гоночних “Жигулів” використовувалися в той числі вузли від BMW 3-Series в кузові E46. На створення автомобіля пішло близько п’яти років.

Читайте також: Видалення каталізатора: плюси і мінуси