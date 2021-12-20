SsangYong Motor Co. продали за 256 мільйонів доларів.

Південнокорейський консорціум на чолі із місцевим виробником електромобілів Edison Motors Co. домовився про купівлю SsangYong Motor Co. за нижчою ціною з бухгалтерською фірмою, яка контролює продажі, повідомили джерела в неділю.

Читайте також: Збанкрутілий SsangYong може викупити виробник електроавтобусів Edison Motors

Цей крок був зроблений після того, як консорціум Edison, кращий учасник торгів, який запропонував за SsangYong ціну 261 мільйон доларів, зажадав перегляду умов, заявивши, що у проблемного автовиробника є додаткові недоліки.

За словами джерел, консорціум спочатку вимагав зниження ціни на 12,6 мільйонів доларів, але в результаті досяг угоди за ціною близько 256 мільйонів доларів з призначеною судом провідною керуючою бухгалтерською компанією EY Hanyoung знижкою. Очікується, що Edison заплатить 10 відсотків ціни придбання до кінця цього місяця, щоб укласти офіційний контракт.

У квітні компанія SsangYong удруге потрапила під судове управління, пройшовши через аналогічний процес десять років тому. Індійська материнська компанія Mahindra Mahindra Ltd. не змогла залучити інвестора через пандемію COVID-19 і погіршення фінансового стану. У правовій системі Південної Кореї судове управління є одним із етапів банкрутства. У рамках процедури управління суд вирішує як відроджувати компанію або змінити власника.