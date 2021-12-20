SsangYong Motor Co. продали за 256 миллионов долларов.

Южнокорейский консорциум во главе с местным производителем электромобилей Edison Motors Co. договорился о покупке SsangYong Motor Co. по более низкой цене с бухгалтерской фирмой, контролирующей продажи, сообщили источники в воскресенье.

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Этот шаг был сделан после того, как консорциум Edison, лучший участник торгов, предложивший за SsangYong цену 261 миллион долларов, потребовал пересмотра условий, заявив, что у проблемного автопроизводителя есть дополнительные недостатки.

По словам источников, консорциум изначально требовал снижения цены на 12,6 миллиона долларов, но в результате достиг сделки по цене около 256 миллионов долларов с назначенной судом ведущей управляющей бухгалтерской компанией EY Hanyoung скидкой. Ожидается, что Edison заплатит 10 процентов цены покупки до конца этого месяца, чтобы заключить официальный контракт.

В апреле компания SsangYong во второй раз попала под судебное управление, пройдя через аналогичный процесс десять лет назад. Индийская материнская компания Mahindra Mahindra Ltd. не смогла привлечь инвестора из-за пандемии COVID-19 и ухудшения финансового положения. В правовой системе Южной Кореи судебное управление является одним из этапов банкротства. В рамках процедуры управления суд решает, как возрождать компанию или сменить собственника.