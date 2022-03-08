"Богдан" із компаніями-партнерами передали на потреби оборони автотехніку на 100 млн грн.

Автомобільна корпорація "Богдан" із компаніями-партнерами після нападу Росії на Україну вже передала захисникам країни автотехніку на понад 100 млн грн, повідомляє пресслужба корпорації.

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Зокрема, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам, силам територіальної оборони було передано броньовані та вантажні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, пікапи та кросовери, спеціальну техніку.

"Транспортні засоби призначені не лише для військовослужбовців, а й перевезення цивільного населення, зокрема його евакуації, а також для забезпечення життєдіяльності міст", - ідеться в повідомленні.

Пікапи та автомобілі підвищеної прохідності отримали, зокрема, бійці тероборони Києва.