"Богдан" с компаниями-партнерами передали на нужды обороны автотехнику на 100 млн. грн.

Автомобильная корпорация "Богдан" с компаниями-партнерами после нападения России на Украину уже передала защитникам страны автотехнику более чем на 100 млн грн, сообщает пресс-служба корпорации.

Читайте також: АвтоКрАЗ поставив українським військовим першу партію автівок з автоматичною коробкою передач

В частности, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, военным частям, силам территориальной обороны были переданы бронированные и грузовые автомобили, автомобили повышенной проходимости, пикапы и кроссоверы, специальная техника.

"Транспортные средства предназначены не только для военнослужащих, но и перевозки гражданского населения, в частности, его эвакуации, а также для обеспечения жизнедеятельности городов", - говорится в сообщении.

Пикапы и автомобили повышенной проходимости получили бойцы терробороны Киева.