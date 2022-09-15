Учора ввечері кортеж президента України потрапив у ДТП. В результаті аварії людина з важкими травмами голови потрапила в лікарню. Глава української держави не постраждав.

Про аварію повідомив речник президента Сергій Никифоров. "У Києві сталося зіткнення легкового автомобіля з автомобілем президента України та машинами його супроводу", — написав він у Facebook.

У результаті ДТП постраждав водій Volkswagen Beetle. Пошкоджена ліва передня частина авто, спрацювали подушки безпеки, а водій отримав серйозні травми. Медики надали допомогу водієві легкового автомобіля. Після цього його передали прибулій на місце інциденту швидкої допомоги.

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За словами Сергія Никифорова, лікарі, які супроводжували президента, оглянули Зеленського. Вони не виявили у президента пошкоджень.

Никифоров додав, що правоохоронні органи встановлять усі обставини.