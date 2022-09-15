Вчера вечером кортеж президента Украины попал в ДТП. В результате аварии человек с тяжелыми травмами головы попал в больницу. Глава украинского государства не пострадал.

Об аварии сообщил спикер президента Сергей Никифоров. “В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и машинами его сопровождения”, – написал он в Facebook.

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В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Beetle. Повреждена левая передняя часть авто, сработали подушки безопасности, а водитель получил серьезные травмы. Медики оказали помощь водителю легкового автомобиля. После этого его передали прибывшему на место инцидента скорой помощи.

По словам Сергея Никифорова, сопровождавшие президента врачи осмотрели Зеленского. Они не обнаружили у президента повреждений.

Никифоров добавил, что правоохранительные органы установят все обстоятельства.