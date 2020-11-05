Сервісні центри МВС пропонують усім охочим узяти участь у вдосконаленні екзаменаційних питань

Для цього створений спеціальний, повністю прозорий та відкритий, «Банк екзаменаційних питань з ПДР». Така практика застосовується в деяких країнах, але в нашій країні у сфері надання державних послуг ця ідея інноваційна.

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Тепер будь-який профільний фахівець або громадянин може надати свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.

Для цього особі необхідно ознайомитися онлайн-формою та викласти в ній свої пропозиції, надавши згоду на їх використання. Вони мають бути оформлені у вигляді тексту з варіантами відповідей та зазначенням правильної відповіді, за необхідності до них долучаються ілюстрація або відео. Також надається обґрунтування правильної відповіді у вигляді посилання на конкретні пункти (статті) нормативних документів.

Пропозиції можна надавати до питань за такими напрямками:

правила дорожнього руху;

будова та експлуатація транспортних засобів;

основи безпечного водіння;

основи права в області дорожнього руху;

надання першої медичної допомоги.

Отримані пропозиції будуть систематизуватися і виноситися на розгляд комісії, яка після обговорень прийматиме рішення щодо їх врахування або відхилення.

Потім усім особам, які заповнили форму, будуть надіслані повідомлення на електронну пошту з результатами про погодження або відхилення наданих пропозицій.

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“Розуміємо, що їх оформлення потребуватиме від вас деякого часу, але вони неабияк допоможуть нам створити справді досконалі, більш зрозумілі та доступні білети з ПДР. Маємо до вас прохання: надавати виважені та аргументовані пропозиції”, - коментують у Сервісних цетрах МВС.

На сайті Головного сервісного центру МВС можна перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері.