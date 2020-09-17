Кабмін затвердив нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нові бланки повністю адаптовані до європейських вимог.

"Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні - група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство", - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам "Євро-2" - "Євро-6" або іншому рівню. У Європі від рівня викидів залежить податок, дозвіл на в’їзд у міста та інші санкції.

Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

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