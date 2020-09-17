Кабмин утвердил новые бланки удостоверений водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. Новые бланки полностью адаптированы к европейским требованиям.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие европейским требованиям. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, на английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Отныне на удостоверении – группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в случае ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группа крови (резус-фактор) в водительское удостоверение вносится только с письменного согласия лица.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства – документ, который полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" – "Евро-6" или иному уровню. В Европе от уровня выбросов зависит налог, разрешение на въезд в города и другие санкции.

Постановлением предусмотрено, что национальное и международное водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.

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