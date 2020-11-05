Сервисные центры МВД предлагают всем желающим принять участие в совершенствовании экзаменационных вопросов

Для этого создан специальный, полностью прозрачный и открытый, “Банк экзаменационных вопросов по ПДД”. Такая практика применяется в некоторых странах, но в нашей стране в сфере предоставления государственных услуг эта идея инновационная.

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Теперь любой профильный специалист или гражданин может предоставить свои предложения в экзаменационные вопросы по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

Для этого лицу необходимо ознакомиться онлайн-формой и выложить в ней свои предложения, предоставив согласие на их использование. Они должны быть оформлены в виде текста с вариантами ответов и указанием правильного ответа, при необходимости к ним присоединяются иллюстрация или видео. Также предоставляется обоснование правильного ответа в виде ссылки на конкретные пункты (статьи) нормативных документов.

Предложения можно предоставлять к вопросам по следующим направлениям:

правила дорожного движения;

строение и эксплуатация транспортных средств;

основы безопасного вождения;

основы права в области дорожного движения;

оказания первой медицинской помощи.

Полученные предложения будут систематизировать и выноситься на рассмотрение комиссии, которая после обсуждений будет принимать решения по их учету или отклонению.

Затем всем лицам, которые заполнили форму, будут направлены сообщения на электронную почту с результатами о согласовании или отклонении предоставленных предложений.

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"Понимаем, что их оформление потребует от вас некоторого времени, но они сильно помогут нам создать действительно совершенные, более понятные и доступные билеты по ПДД. Есть к вам просьба: предоставлять взвешенные и аргументированные предложения", – комментируют в Сервисных цетре МВД.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.