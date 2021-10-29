Київ із 1 листопада переходить у "червону" зону: для громадського транспорту вводяться додаткові обмеження.

Перелік додаткових обмежень, які почнуть діяти з 1 листопада, затверджено протоколом № 68 Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА.

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Із 00:00 1 листопада до окремого рішення заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

“Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців” – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Для приватного транспорту, таксі, служб прокату електросамокатів та велосипедів поки що жодних обмежень не вводиться.