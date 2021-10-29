Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону: для общественного транспорта вводятся дополнительные ограничения.

Перечень дополнительных ограничений, которые начнут действовать с 1 ноября, утвержден протоколом № 68 Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА.

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С 00:00 1 ноября до отдельного решения запрещены:

перевозки пассажиров на общественном транспорте, в том числе на метрополитене (кроме лиц до 18 лет), без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни.

перевозки пассажиров на общественном транспорте – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

“Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно – специальные группы правоохранителей” – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Для частного транспорта, такси, служб проката электросамокатов и велосипедов пока никаких ограничений не вводится.