Ограничения на проезд в общественном транспорте снова привели к коллапсу. Пробки усилились и даже автомобилистам приходится искать альтернативу.

На период жестких карантинных ограничений есть смысл задуматься об альтернативном транспорт.

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Электросамокат

Если передвигаться нужно только в центральной части города, лучшим решением можно считать электросамокат. Новый стоит 10 – 20 тысяч грн. Кроме того, в Киеве доступно три сервисы проката электросамокатов: Bolt, Kiwi и Scroll.

Для использования каждого из них нужно скачать соответствующее приложение и привязать платежную карту. Разблокировка стоит от 10 до 30 гривен. Минута использования в будни – от 3 до 5 гривен. В сервисе Bolt аренда на весь день будет стоить 600 грн. Оптимальным решением по уровню комфорта (самокаты с подвеской) и ценой можно назвать сервис Kiwi.

Велосипед

Если есть желание сэкономить и немного попотеть, крутя педали, существует сервис BikeNow, который предлагает прокат велосипедов. Стоимость разблокировки – 5 грн, каждая минут использования – 0,5 грн. Зона использования велосипедов также ограничена.

Впрочем, велосипед можно и приобрести. Однако цены на них подскочили: сейчас даже за старенькие экземпляры советского производства на OLX.UA продавцы просят не менее ста долларов. Новые, конечно, дороже.

Monocar

Относительно новый сервис, который объединяет водителей и пассажиров. Водитель задает маршрут и время выезда, а пассажиры могут присоединиться к нему по дороге. Для пассажиров это значительно дешевле, чем такси, а для водителей – возможность частично компенсировать затраты на топливо. Учитывая, что большинство людей ездят одним и тем же маршрутом каждый день – следующие поездки можно планировать уже без использования приложения.

Такси

Использование такси во время локдауна – лотерея. А скорее казино. Во-первых, неизвестно кто ехал в машине до вас (не болел он Covid-19), во-вторых – цена. Когда спрос велик, стоимость поездок очень сильно растет и ее почти невозможно спрогнозировать.

Мотоцикл или скутер

Если вы всегда мечтали купить мотоцикл – время пришло. Специалисты советуют начинать с малокубатурной техники. Например новенький Bajaj Boxer стоит около тысячи долларов. Это один из лучших вариантов для того, чтобы научиться ездить и впоследствии купить себе действительно мощный и крутой мотоцикл. Если же навыки езды уже есть и средств достаточно, можно приобрести KTM Duke 390 или BMW G 310 R – очень юркие и экономные варианты именно для передвижения по городу.

Со скутерами, особенно подержанными, ситуация проще. На OLX.UA есть много предложений по цене от 300 долларов и выше.

Если говорить о новой технике, то один из самых оптимальных вариантов – SYM Symply. Он стоит дешевле нового iPhone и очень легко решит все транспортные проблемы в черте города в теплое время года.