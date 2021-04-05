Обмеження на проїзд у громадському транспорті знову призвели до колапсу. Затори посилились і навіть автомобілістам доводиться шукати альтернативу.

На період жорстких карантинних обмежень є сенс задуматись про альтернативний транспорт.

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Електросамокат

Якщо пересуватись потрібно лише у центральній частині міста, найкращим рішенням можна вважати електросамокат. Новий коштує 10 – 20 тисяч грн. Окрім того, в Києві доступно три сервіси прокату електросамокатів: Bolt, Kiwi та Scroll.

Для використання кожного з них потрібно скачати відповідний додаток та прив’язати платіжну карту. Розблокування коштує від 10 до 30 гривень. Хвилина використання у будні – від 3 до 5 гривень. У сервісі Bolt оренда на весь день коштуватиме 600 грн. Оптимальним рішенням за рівнем комфорту (самокати з підвіскою) та ціною можна назвати сервіс Kiwi.

Велосипед

Якщо є бажання зекономити та трохи попітніти, крутячи педалі, в Києві існує сервіс BikeNow, який пропонує прокат велосипедів. Вартість розблокування – 5 грн, кожна хвилин використання – 0,5 грн. Зона використання велосипедів також обмежена.

Втім, велосипед можна і придбати. Проте ціни на них підскочили: зараз навіть за старенькі екземпляри радянського виробництва на OLX.UA продавці просять не менше ста доларів. Нові, звісно, дорожчі.

Monocar

Відносно новий сервіс, який поєднує водіїв та пасажирів. Водій задає маршрут та час виїзду, а пасажири можуть приєднатися до нього по дорозі. Для пасажирів це значно дешевше, ніж таксі, а для водіїв – можливість частково компенсувати витрати на пальне. Зважаючи, що більшість людей їздять одним і тим самим маршрутом кожен день – наступні поїздки можна планувати вже без використання додатку.

Таксі

Використання таксі під час локдауну – лотерея. А радше казино. По-перше, невідомо хто їхав у машині до вас (чи не хворів він на Covid-19), по-друге – ціна. Коли попит великий, вартість поїздок дуже сильно зростає і її майже неможливо спрогнозувати.

Мотоцикл або скутер

Якщо ви завжди мріяли купити мотоцикл – час настав. Фахівці радять починати з малокубатурної техніки. Наприклад новенький Bajaj Boxer коштує близько тисячі доларів. Це один з найкращих варіантів для того, аби навчитись їздити і згодом купити собі дійсно потужний та крутий мотоцикл. Якщо ж навики їзди вже є і коштів вдосталь, можна придбати KTM Duke 390 або BMW G 310 R – дуже спритні та економні варіанти саме для пересування містом.

Зі скутерами, особливо вживаними, ситуація простіша. На OLX.UA є багато пропозицій за ціною від 300 доларів і вище.

Якщо казати про нову техніку, то один з найоптимальніших варіантів – SYM Symply. Він коштує дешевше нового iPhone і дуже легко вирішить усі транспортні проблеми у межах міста в теплу пору року.