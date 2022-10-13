Майже кожен другий проданий Mercedes-Benz відправляють до Китаю. Постачання автомобілів марки у третьому кварталі підскочили на 20 відсотків

Mercedes-Benz звітував про обсяги та географію продажів у третьому кварталі 2022 року. З липня до вересня виробник поставив 520 100 автомобілів по всьому світу.

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Майже половину з них продали клієнтам з Китаю, який традиційно лідирує і за кількістю відправлених туди Mercedes-Maybach. Водночас глобальні продажі зросли на 20 відсотків, а кількість випущених з початку року автомобілів перевищила півтора мільйона.

Китай – найбільший ринок для Mercedes-Benz. За третій квартал там було продано 206,8 тисяч автомобілів німецького виробника. У Європі, для порівняння, реалізували 152 700 машин, а в Північній Америці - 83 200 (72 400 із них у США).

Лише у КНР попит на Mercedes-Benz підскочив у третьому кварталі на 37 відсотків порівняно зі 150 600 екземплярами, проданими за аналогічний період 2021 року. Проте загалом рік поки що трохи поступається попередньому: тоді за дев'ять місяців китайці купили 592 200 машин, а 2022-го — 562 600 (-5 відсотків). Усі показники Mercedes-Benz заокруглив до сотень.

Всього з початку року Mercedes-Benz поставив 1 528 200 автомобілів, що на шість відсотків менше, ніж роком раніше. Скорочення поставок у першій половині року в компанії пояснюють дефіцитом напівпровідників, що триває, при цьому відзначаючи, що попит залишається стійким завдяки лінійці електромобілів, що розросла.

Китайці виявляють великий інтерес і до найдорожчих "Мерседесів" під суббрендом Maybach. Навіть у «пандемійному» 2020 році там скуповували по 600-700 седанів Mercedes-Maybach S-Class на місяць.