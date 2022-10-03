Mercedes-Benz Sbarro SL Roadster побудований у 2004 році на індивідуальне замовлення. Кабріолет відрізняється дуже авангардним дизайном та оснащений потужним 6,0-літровим V12.

У Швейцарії за 250 тисяч євро продається кабріолет Mercedes-Benz Sbarro SL Roadster. Автомобіль існує в одному екземплярі і має українську реєстрацію. Оголошення розміщено на сайті Ricardo.

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Дизайн Mercedes кардинально переробили — впізнати донора практично неможливо, адже більшість кузовних панелей нові. В авто химерні форми кузова, капот з оригінальними круглими повітрозбірниками та величезне антикрило.

Спочатку Mercedes Sbarro SL Roadster був синім, але власник перефарбував його у рожевий колір. Примітно, що українець має ще й суперкар Ferrari 360 Spider Sbarro і він також рожевий. Обидва авто мають індивідуальні номери. Очевидно, рідкісну машину вдалося якимось чином вивезти з України до або під час війни.

Тюнінг Mercedes SL600 не торкнувся силового агрегату. Кабріолет оснащений 6,0-літровим V12 потужністю 394 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Заявлений пробіг авто складає 142 806 км.