Mercedes Sbarro SL Roadster построен в 2004 году по индивидуальному заказу. Кабриолет отличается очень авангардным дизайном и оснащен мощным 6,0-литровым V12.

В Швейцарии за 250 тысяч евро продается кабриолет Mercedes Sbarro SL Roadster. Автомобиль существует в одном экземпляре и имеет украинскую регистрацию. Объявление размещено на сайте Ricardo.

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Дизайн Mercedes кардинально переделали – узнать донора практически невозможно, ведь большинство кузовных панелей новые. У авто причудливые формы кузова, капот с оригинальными круглыми воздухосборниками и огромное антикрыло.

Сначала Mercedes Sbarro SL Roadster был синим, но владелец перекрасил его в розовый цвет. Примечательно, что украинец имеет еще и суперкар Ferrari 360 Spider Sbarro и он также розовый. Оба авто имеют индивидуальные номера. Очевидно, редкую машину удалось каким-то образом вывезти из Украины до или во время войны.

Тюнинг Mercedes SL600 не коснулся силового агрегата. Кабриолет оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 394 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Заявленный пробег авто составляет 142 806 км.