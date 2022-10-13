Почти каждый второй проданный Mercedes-Benz отправляют в Китай. Поставки автомобилей марки в третьем квартале подскочили на 20 процентов

Mercedes-Benz отчитывался об объемах и географии продаж в третьем квартале 2022 года. С июля по сентябрь производитель поставил 520 100 автомобилей по всему миру.

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Почти половину из них продали клиентам из традиционно лидирующего Китая и по количеству отправленных туда Mercedes-Maybach. В то же время глобальные продажи выросли на 20 процентов, а количество выпущенных с начала года автомобилей превысило полтора миллиона.

Китай – самый большой рынок для Mercedes-Benz. За третий квартал там было продано 206,8 тысячи автомобилей немецкого производителя. В Европе, для сравнения, реализовали 152 700 машин, а в Северной Америке – 83 200 (72 400 из них в США).

Только в КНР спрос на Mercedes-Benz подскочил в третьем квартале на 37 процентов по сравнению со 150 600 экземпляром, проданным за аналогичный период 2021 года. Однако в целом год пока немного уступает предыдущему: тогда за девять месяцев китайцы купили 592 200 машин, а в 2022 — 562 600 (-5 процентов). Все показатели Mercedes-Benz округлили до сотен.

Всего с начала года Mercedes-Benz поставил 1528200 автомобилей, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Сокращение поставок в первой половине года в компании объясняют продолжающимся дефицитом полупроводников, при этом отмечая, что спрос остается устойчивым благодаря разросшейся линейке электромобилей.

Китайцы проявляют большой интерес и к самым дорогим "Мерседесам" под суббрендом Maybach. Даже в «пандемийном» 2020 году там скупали по 600-700 седанов Mercedes-Maybach S-Class в месяц.