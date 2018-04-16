Шведи провели краш-тести іржавих автомобілів віком більше десяти років.

З часом метал у будь-якому автомобілі старіє й іржавіє. Тому жорсткість кузова, а значить, і безпека водія та пасажирів, зменшується. Щоб дізнатись, наскільки небезпечніше їздити на старому авто порівняно з новим, шведська страхова компанія Folksam та Асоціація домовласників провели краш-тести старих авто за методикою Euro NCAP.

Для випробувань були придбані хетчбеки Volkswagen Golf п'ятого покоління, а також седани і універсали Mazda6 першого покоління, пише видання Ny Teknik.

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Машини оцінювали за вимогами, які були чинними на той момент, коли ці авто були новими. Автомобілі пройшли фронтальний краш-тест з 40-процентним перекриттям, імітацію бічного зіткнення і удар об стовп.

Дивіться фото краш-тесту в фотогалереї:

Результати краш-тестів виявились неоднозначними. Так, VW Golf V у 2004 році новим заробив п'ять зірок у Euro NCAP, отримавши 33 бали. А десятирічний "Гольф" відстав лише на один бал, тобто заробив 4 "зірки".

Нова Mazda6 у 2003 році набрала за тодішньою методикою Euro NCAP 4 "зірки" та 26 балів. А от вживана та іржава – всього 18 балів, а це відповідає трьом "зіркам".

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Експерти Folksam вважають, що ймовірність загинути в аварії в такому автомобілі на 20 відсотків вище, ніж у такій же нової Mazda6.

Таким чином, безпека водія та пасажирів залежить не лише від віку автомобілів, але й від конкретного авто та його стану.

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