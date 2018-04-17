Японський виробник залучає найкращих віртуальних гонщиків для участі у реальних змаганнях. Досвід інших виробників свідчить, що це корисна практика.

Mazda заохочує віртуальних гонщиків показати свою вправність у реальному житті. Подібно до GT Academy від Sony та Nissan, що нагороджують кращих гравців Gran Turismo шансом сісти за кермо справжнього гоночного автомобіля, Mazda відкрила програму iRacing Hot Lap Challenge.

Протягом 2018 року Mazda буде проводити відбір серед кращих віртуальних гонщиків у симуляторі iRacing. Усі гравці тренуватимуться на віртуальному треку Дайтона. Наприкінці року 35 кращих гравців, змагатимуться між собою. У кінці двоє найкращих геймерів проведуть гонку між собою, а переможець стане гостем Mazda Team Joest та зможе сісти за кермо Mazda MX-5 Miata Cup вже на справжньому треку Дайтона під час Rolex 24 2019.

Участь у програмі можуть брати мешканці США віком від 18 років. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті iRacing.

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