Гірничодобувним компаніям Грузії та України відвантажено спецавтомобілі на базі КрАЗів різних моделей. Автомобілі виготовлені, відповідно до умов виграних у минулому році тендерів.

Українським гірникам Кривого Рогу — на Центральний ГЗК, що входить до групи “Метінвест”, поставлений двовісний комбінований дорожній спецавтомобіль зі змінним обладнанням МДКЗ-40 на базі самоскида нового перспективного покоління КрАЗ-5401С2 із компонуванням «КНД». Укомплектований семилітровим дизельним двигуном Євро 5 потужністю 300 к. с. Вантажопідйомність — 10 т, платформа — 7 кубометрів. Є стабілізатор поперечної стійкості, гальмівна система з енергоакумуляторами і АБС.

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Навісне обладнання, виготовлене ЧПО “Спецбудмаш” (м. Бровари), включає пісок розкидач із бункером об’ємом 6,2 кубометрів із максимальною шириною робочої зони посипання 12 м, восьмикубовую цистерну для антиожеледних реагентів і щіткове устаткування для підмітання доріг. В наявності також снігоочисний відвал довжиною майже 3 м.

А їх грузинським колегам національний виробник відвантажив мулососний спецавтомобіль МВМ-41 на базі традиційного капотника — всюдихода КрАЗ 63221 (6×6). Комплектація — стандартна, односкатне ошинування коліс. Спецобладнання виробничо-комерційної компанії «Спецмаш» (м. Бровари) має обсяг цистерни 10 м3, продуктивність насоса — до 600 м3/год, час наповнення цистерни — 7-10 хв і максимальну глибину всмоктування — 4,5 м. Цій грузинській компанії минулого року Кременчуцький автозавод передав чотиривісний самоскид КрАЗ-7133С4 і бортовий КрАЗ-5233ВЕ із краном-маніпулятором.