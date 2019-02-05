Горнодобывающим компаниям Грузии и Украины отгружено спецавтомобили на базе КрАЗов различных моделей. Автомобили изготовлены в соответствии с условиями выигранных в прошлом году тендеров.

Украинским горнякам Кривого Рога – на Центральный ГОК, входящий в группу "Метинвест", поставлен двухосный комбинированный дорожный спецавтомобиль со сменным оборудованием МДКЗ-40 на базе самосвала нового перспективного поколения КрАЗ-5401С2 с компоновкой “КНД”. Укомплектован семилитровым дизельным двигателем Евро 5 мощностью 300 л. с. Грузоподъемность – 10 т, платформа – 7 кубометров. Есть стабилизатор поперечной устойчивости, тормозная система с энергоаккумуляторами и АБС.

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Навесное оборудование, изготовленное ЧПО "Спецбудмаш" (г.. Бровары), включая пескоразбрасыватель с бункером объемом 6,2 кубометров с максимальной шириной рабочей зоны посыпки 12 м, восьмикубовую цистерну для антигололедных реагентов и щеточное оборудование для подметания дорог. В наличии также снегоочистительный отвал длиной почти 3 м.

А их грузинским коллегам национальный производитель отгрузил илососный спецавтомобиль МВМ-41 на базе традиционного капотника – вездехода КрАЗ 63221 (6×6). Комплектация – стандартная, односкатная ошиновка колес. Спецоборудование производственно-коммерческой компании “Спецмаш” (г.. Бровары) имеет объем цистерны 10 м³, производительность насоса – до 600 м³/ч, время наполнения цистерны – 7-10 мин и максимальную глубину всасывания – 4,5 м. Этой грузинской компании в прошлом года Кременчугский автозавод передал четырехосный самосвал КрАЗ-7133С4 и бортовой КрАЗ-5233ВЕ с краном-манипулятором.