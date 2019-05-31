"АвтоКрАЗ" завершує виконання одного з контрактів на постачання авто- паливозаправників українському споживачеві, що входить до групи НАК "Нафтогаз України", — "Укргазвидобуванню".

Для задоволення виробничих потреб філій АТ "Укргазвидобування" "КрАЗ" відвантажує 10-кубові автопаливозаправники на базі шасі КрАЗ-63221.

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Комплектація шасі — стандартна: колісна формула — 6×6, кабіна за двигуном (капотного типу) з додатковим опалювачем, із встановленням пасів безпеки, двигун Євро-5, потужність 375 к.с., 9-ступенева механічна КЗП, гальмівна система з ABS и РГС фірми "Knorr-Bremse".

Автоцистерна АЦ-10-63221 призначена для транспортування палива усіма видами доріг по ГОСТ 305-82, 1012-72, 2084-77 при температурах от −40°С до +45°С. Цистерна односекційна, калібрована, обладнана сигналізатором наповнення.

У виробництві АПЗ-10-63221 "АвтоКрАЗ" співпрацює зі своїм давнім партнером — Вінницьким "45-й експериментальним механічним заводом", що здійснює виготовлення та монтаж паливозаправника на базі шасі КрАЗ. Підприємство у нафтогазовому секторі здійснює виробництво, ремонт й технічне обслуговування технічних засобів транспортування, заправлення, перекачування й зберігання нафтопродуктів.