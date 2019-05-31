"АвтоКрАЗ" завершает выполнение одного из контрактов на поставку авто- топливозаправщиков украинскому потребителю, входящему в группу НАК "Нафтогаз Украины" – "Укргаздобыча".

Для удовлетворения производственных нужд филиалов АО "Укргаздобыча" "КрАЗ" отгружает 10-кубовые автотопливозаправщики на базе шасси КрАЗ-63221.

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Комплектация шасси – стандартная: колесная формула – 6×6, кабина за двигателем (капотного типа) с дополнительным отопителем, с установлением ремней безопасности, двигатель Евро-5, мощность 375 л.с., 9-ступенчатая механическая КЗоТ, тормозная система с ABS и РГС фирмы "Knorr-Bremse".

Автоцистерна АЦ-10-63221 предназначена для транспортировки топлива по всем видам дорог по ГОСТ 305-82, 1012-72, 2084-77 при температурах от -40°С до +45°С. Цистерна односекционная, калиброванная, оборудована сигнализатором наполнения.

В производстве АПЗ-10-63221 "АвтоКрАЗ" сотрудничает со своим давним партнером – Винницким "45-м экспериментальным механическим заводом”, осуществляющим изготовление и монтаж топливозаправщика на базе шасси КрАЗ. Предприятие в нефтегазовом секторе осуществляет производство, ремонт и техническое обслуживание технических средств транспортировки, заправки, перекачки и хранения нефтепродуктов.