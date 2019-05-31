Электромобилями сейчас никого не удивишь, на улицах китайских городов их уже 10-15%. А водородные технологии пока далеки от серийного производства, но их испытания идут полным ходом.

Компания Great Wall Motor производит электромобили под отдельным брендом Ora. Последней серийной новинкой этого бренда стал компактный Ora R1. Но невзирая на активную работу по производству и совершенствованию электромобилей, китайцы не забывают и про водород.

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Склад готовых электромобилей

Нам удалось побывать в святая святых Great Wall Motor – исследовательском центре, который занимается разработками водородных технологий для автомобилей.

Главное – баллон

Наибольшее внимание в исследовательском центре уделяют безопасности баллонов. Именно они являются на данный момент камнем преткновения при внедрении водородных технологий в серийное производство.

Баллоны для водорода

Все дело в том, что водород взрывоопасен и в отличие от пропан-бутана, к которому все привыкли и массово используют его в переоборудованных под авто ГБО, взрывается с гораздо большей силой.

Если пропан-бутан при давлении около 15 атмосфер становится жидким и дальнейшее его сжатие не имеет смысла, то водород на практике до жидкого состояния не сжимается (для этого необходима температура -240 °C и давление 12,8 атм.). Это сложно достижимо даже в лабораторных условиях, не говоря уже о поддержании таких параметров на борту автомобиля.

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При нормальной “земной” температуре водород сжимали до 1,5—2,0 млн. атм, но в жидкое состояние не переходил. На практике это означает, что в баллон можно заправить просто огромное количество водорода, лишь бы он не лопнул.

Устройство для обмотки баллонов углеволокном

Именно над этим сейчас работают специалисты компании Great Wall Motor. На сейчас оптимальной технологий является металлический баллон с очень толстыми стенками, обмотанный специальным углеродным волокном. Главная задача ученых – создать максимально крепкий баллон, в который можно будет закачивать как можно больше водорода.

Для этого они регулярно целенаправленно взрывают баллоны различной конструкции, используя специальные камеры, способные выдерживать такие взрывы.

Камеры для испытания баллонов

Также баллоны должны выдерживать механические нагрузки, удары и давление снаружи. Для этого есть специальные вибростенды впечатляющих размеров – ведь на них устанавливается баллон вместе с защитной камерой.

Вибростенд для испытаня баллонов

Топливная ячейка

Несмотря на то, что водород отлично горит и вполне может быть использован в классических двигателях внутреннего сгорания, китайские ученные и инженеры пока идут по другому пути – используют топливные ячейки.

Лаборатория по испытанию топливных ячеек

Это устройства, которые вырабатывают электричество, соединяя водород и кислород при относительно низкой температуре (без горения). Полученное таким образом электричество будет поступать в небольшую аккумуляторную батарею или же напрямую в электромотор привода колес.

Движение именно в сторону топливных ячеек китайцы объясняют их высоким КПД. У топливных ячеек КПД составляет 60-80%, тогда как привычные поршневые моторы внутреннего сгорания выдают 35-40%.

Принцип работы топливной ячейки

Безусловно, все эти разработки пока очень далеки от серийного производства и в ближайшие несколько лет не стоит ожидать появления водородных автомобилей в продаже. Но вполне вероятно, что подобные эксперименты позволят совершить какие-то важные открытия и водородным технологиям все же найдется практическое применение.

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Ora R1

А пока это не произошло, китайцы полным ходом производят электромобили для своего внутреннего рынка. Вокруг исследовательского центра огромные склады готовой продукции. Кстати, вполне вероятно, что младшая модель Ora R1 может попасть и на украинский рынок.