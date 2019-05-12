Цього року на автосалоні в Шанхаї було не надто багато дівчат – сексисти, феміністи та інші різноманітні активісти виступають проти того, щоб красиві жінки стояли біля гарних автомобілів.

Зменшення кількості гарних жінок на автосалонах – глобальна тенденція. Причому стосується вона не лише автосалонів, а й усього автомобільного життя. Чого вартує заборона грид-герлз у “Формулі-1”! Чи варто дивуватись, що за таких обставин значно знизилась цікавість відвідувачів до автомобільних змагань, автосалонів та продукції автомобільної індустрії в цілому?

Читайте також: Китай розпочинає експорт вживаних авто

Але до поки дівчата на автосалонах зустрічаються, і це не може не радувати. Ось які стендистки були на Шанхайському автосалоні-2019:

Також цікаво: Як насправді роблять китайські автомобілі: фото