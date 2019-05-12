В этом году на автосалоне в Шанхае было не слишком много девушек – сексисты, феминисты и другие разнообразные активисты выступают против того, чтобы красивые женщины стояли возле красивых автомобилей.

Уменьшение количества красивых женщин на автосалонах – глобальная тенденция. Причем касается она не только автосалонов, но и всей автомобильной жизни. Чего стоит запрет грид-герлз в “Формуле-1”! Стоит ли удивляться, что при таких обстоятельствах значительно снижается интерес посетителей к автомобильным соревнованиям, автосалонам и продукции автомобильной индустрии в целом?

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Но пока девушки на автосалонах встречаются, и это не может не радовать. Вот какие стендистки были на Шанхайском автосалоне-2019:

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