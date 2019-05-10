Власти Китая разрешили экспортировать старые автомобили для стимулирования продаж машин в стране. Вопрос об экспорте подержанных автомобилей был решен в прошлое воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Первыми разрешение на экспорт подержанных автомобилей получили 10 административных единиц, в том числе Пекин и Шанхай. Китайское министерство торговли опубликовало заявление, в котором говорится, что потенциальные возможности для развития экспортного рынка подержанных автомобилей в Китае очень велики.

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Ведомство сообщило, что будет работать над улучшением регулирования рынка и услуг для поддержки экспортаподержанных автомобилей совместно с министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением КНР. В прошлом году продажи старых автомобилей в Китае составили около 13,83 млн, что вдвое меньше показателя продаж новых автомобилей. Продажи транспортных средств в Китае по итогам 2018 года снизились впервые за 28 лет. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, реализация дилерских центров уменьшились в прошлом году на 2,8% – до 28,1 млн единиц.

Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей также указывают на первое более чем за 20 лет сокращение продаж автомобилей в стране в прошлом году – на 6%, до 22,7 млн единиц.

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