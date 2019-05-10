Влада Китаю дозволила експортувати старі автомобілі для стимулювання продажів машин в країні. Питання про експорт вживаних автомобілів було вирішено минулої неділі, 5 травня. Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Першими дозвіл на експорт уживаних автомобілів отримали 10 адміністративних одиниць, в тому числі Пекін і Шанхай. Китайське міністерство торгівлі опублікувало заяву, в якій говориться, що потенційні можливості для розвитку експортного ринку вживаних автомобілів в Китаї дуже великі.

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Відомство повідомило, що буде працювати над поліпшенням регулювання ринку і послуг на підтримку експорту вживаних автомобілів спільно з міністерством громадської безпеки і Головним митним управлінням КНР. У минулому році продажі старих автомобілів в Китаї склали близько 13,83 млн, що вдвічі менше показника продажів нових автомобілів. Продажі транспортних засобів у Китаї за підсумками 2018 року знизилися вперше за 28 років. За даними Китайської асоціації автовиробників, реалізація ділерських центрів зменшилися в минулому році на 2,8% - до 28,1 млн одиниць.

Дані Китайської асоціації пасажирських автомобілів також вказують на перше більш ніж за 20 років скорочення продажів автомобілів в країні в минулому році - на 6%, до 22,7 млн одиниць.

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