Електромобілями зараз нікого не здивуєш, на вулицях китайських міст їх вже 10-15%. А водневі технології поки далекі від серійного виробництва, але їх випробування йдуть повним ходом.

Компанія Great Wall Motor виробляє електромобілі під окремим брендом Ora. Останньою серійною новинкою цього бренду став компактний Ora R1. Але незважаючи на активну роботу з виробництва і вдосконалення електромобілів, китайці не забувають і про водень.

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Склад готових електромобілів

Нам вдалося побувати в святая святих Great Wall Motor – дослідному центрі, який займається розробками водневих технологій для автомобілів.

Головне – балон

Найбільшу увагу в дослідницькому центрі приділяють безпеці балонів. Саме вони є на даний момент каменем спотикання при впровадженні водневих технологій в серійне виробництво.

Балони для водню

Вся справа в тому, що вибухонебезпечний водень і на відміну від пропан-бутану, до якого всі звикли і масово використовують його у переобладнаних під авто ГБО, вибухає з набагато більшою силою.

Якщо пропан-бутан при тиску близько 15 атмосфер стає рідким і подальший стиск не має сенсу, то водень на практиці до рідкого стану не стискається (для цього необхідна температура -240 °C і тиск 12,8 атм.). Це складно досяжно навіть в лабораторних умовах, не кажучи вже про підтримку таких параметрів на борту автомобіля.

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При нормальній "земній" температурі водень стискали до 1,5-2,0 млн. атм, але в рідкий стан не переходив. На практиці це означає, що в балон можна заправити просто величезною кількістю водню, аби він не лопнув.

Пристрій для обмотки балонів вуглеволокном

Саме над цим зараз працюють фахівці компанії Great Wall Motor. На зараз оптимальною технологією є металевий балон з дуже товстими стінками, обмотаний спеціальним вуглецевим волокном. Головне завдання вчених – створити максимально міцний балон, в який можна буде закачувати якомога більше водню.

Для цього вони регулярно цілеспрямовано підривають балони різної конструкції, використовуючи спеціальні камери, які здатні витримувати такі вибухи.

Камери для випробування балонів

Також балони повинні витримувати механічні навантаження, удари і тиск зовні. Для цього є спеціальні вібростенди вражаючих розмірів – адже на них встановлюється балон разом із захисною камерою.

Вібростенд для випробовування балонів

Паливна комірка

Незважаючи на те, що водень відмінно горить і цілком може бути використаний в класичних двигунах внутрішнього згоряння, китайські вчені та інженери поки йдуть по іншому шляху – використовують паливні осередки.

Лабораторія з випробування паливних осередків

Це пристрої, які виробляють електрику, з'єднуючи водень і кисень при відносно низькій температурі (без горіння). Отримане таким чином електрика буде надходити в невелику акумуляторну батарею або ж безпосередньо в електромотор приводу коліс.

Рух саме в бік паливних осередків китайці пояснюють їх високим ККД. У паливних осередків ККД становить 60-80%, тоді як звичні поршневі мотори внутрішнього згоряння видають 35-40%.

Принцип роботи паливної комірки

Безумовно, всі ці розробки поки що дуже далекі від серійного виробництва і в найближчі кілька років не варто очікувати появи водневих автомобілів у продажу. Але цілком імовірно, що подібні експерименти дозволять зробити якісь важливі відкриття і водневим технологіям все ж знайдеться практичне застосування.

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Ora R1

А поки це не сталося, китайці повним ходом виробляють електромобілі для свого внутрішнього ринку. Навколо дослідницького центру величезні склади готової продукції. До речі, цілком ймовірно, що молодша модель Ora R1 може потрапити і на український ринок.