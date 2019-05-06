"АвтоКрАЗ" у тісному партнерстві p кременчуцьким підприємством ВО "Авто-Холдинг" створили новий сміттєвоз із боковим завантаженням КрАЗ-5401. Спецмашина призначена для збору твердих побутових відходів у кузов сміттєвоза, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.

Сміттєвозне обладнання, виготовлене “Авто-Холдингом”, встановлене на середньотонажному шасі КрАЗ-5401Н2 вантажопідйомністю 7 т. Шасі добре підходить для монтажу надбудов промислового призначення та технологічного обладнання і може бути виконане як із короткою, так і подовженою базою, у залежності від габариту спецобладнання. На цьому шасі встановлений 170-сильний чотирициліндровий рядний двигун екологічного класу Євро-5, що має поліпшені техніко-економічні показники із витрати пального. Двигун агрегатований із шестиступінчастою механічною коробкою передач.

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Добрій маневреності, що важливо в межах міста, сприяє безкапотна комфортабельна кабіна. До речі, такі ж встановлюються на всій лінійці машин для міського циклу.

Спецнадбудова включає 12-кубовий бункер із коефіцієнтом пресування до 4. Тип приводу робочих органів – гідравлічний, управління робочими органами – ручне. Маса завантажених відходів ТБО - не менше 4200 кг, вантажопідйомність завантажувача - 700 кг. Кришка завантажувального люка та задній борт автівки мають гідропривід. Тип контейнерів, які завантажуються – Eurostandart, К-075 м3,

Тема розробки мало- та середньотоннажної техніки у дослідно-конструкторських роботах автозаводу - одна з найбільш витратних і при цьому - першочергових. “АвтоКрАЗ” має цілеспрямований намір замінити іноземних конкурентів в комунальному сегменті на внутрішньому ринку.

Клієнтам автозавод пропонує на шасі КрАЗ нового покоління вакуумні установки, промисловий або ізотермічний фургони, сміттєвозне обладнання, тентовану платформу, комбіноване дорожнє обладнання тощо. Спецвиробу на базі КрАЗу під силу виконання різних завдань, а покупець може бути впевненим, що знайде надійного та ефективного помічника на довгі роки.

Нагадаємо, що КРАЗ випустив всюдихід для Збройних Сил.