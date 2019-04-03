Цього разу новеньку "технічку" на базі бортового КрАЗ-6322 виготовлено Кременчуцьким автозаводом на замовлення військових. Відмінність від аналогічних машин в лінійці – встановлений за кабіною кран-маніпулятор.

Всюдихід має стандартну комплектацію. Його призначення - завантаження на платформу та перевезення агрегатів та устаткування, а також буксирування причепів по усім видам доріг та в умовах бездоріжжя. У кабіні передбачені місця для кріплення особистої зброї водія і пасажирів, встановлена система регулювання тиску в шинах для управління автомобілем в складних умовах бездоріжжя.

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Кран – маніпулятор фірми Palfinger, встановлений за кабіною, має вантажний момент 11,3 тм, максимальний виліт стріли 8,2 м та вантажність 6680 кг.

"Технічка" використовуватиметься в комплексі із другою спецтехнікою. Подібні спецмашини КрАЗ спроектував та виготовив для післявоєнного відродження Іраку майже 15 років тому. Нагадаємо, що в 2004 році "АвтоКрАЗ" у важкій конкурентній боротьбі з західноєвропейськими компаніями виграв тендер, оголошений США в рамках післявоєнного відродження цієї країни, на поставку великої партії автомобілів КрАЗ різних моделей. Протягом 2004-2006 років до Іраку було відправлено понад 2200 вантажівок КрАЗ різних моделей на базі КрАЗ-6322, серед яких майже дві сотні авторемонтних майстерень КрАЗ-6322 ПАРМ.

Сьогодні й українські військові наголошують на необхідності поповнення автопарків своїх підрозділів різною спецтехнікою. Особливо не вистачає повнопривідних універсальних майстерень та евакуаторів на колесах, які можуть працювати в умовах повного бездоріжжя. Саме такими вантажівками вважається техніка КрАЗ – проста та найкраща із прохідності серед машин свого класу. На жаль, підприємство не має тієї кількості замовлень для військових, яке спроможне виконувати задля завантаження виробничих потужностей і трудового колективу, зміцнення обороноздатності країни та розвитку її економіки. КрАЗ чекає на замовлення військових.