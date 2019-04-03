На этот раз новенькую "техничку" на базе бортового КрАЗ-6322 изготовлено Кременчугским автозаводом по заказу военных. Отличие от аналогичных машин в линейке – установленный за кабиной кран-манипулятор.

У вездехода стандартная комплектация. Его назначение – загрузка на платформу и перевозка агрегатов и оборудования, а также буксировка прицепов по всем видам дорог и в условиях бездорожья. В кабине предусмотрены места для крепления личного оружия водителя и пассажиров, установлена система регулирования давления в шинах для управления автомобилем в сложных условиях бездорожья.

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Кран – манипулятор фирмы Palfinger, установленный за кабиной, имеет грузовой момент 11,3 тм, максимальный вылет стрелы 8,2 м и грузоподъемность 6680 кг.

"Техничка" будет использоваться в комплексе со второй спецтехникой. Подобные спецмашины КрАЗ спроектировал и изготовил для послевоенного возрождения Ирака почти 15 лет назад. Напомним, что в 2004 году "АвтоКрАЗ" в тяжелой конкурентной борьбе с западноевропейскими компаниями выиграл тендер, объявленный США в рамках послевоенного возрождения этой страны, на поставку крупной партии автомобилей КрАЗ разных моделей. В течение 2004-2006 годов в Ирак было отправлено более 2200 грузовиков КрАЗ разных моделей на базе КрАЗ-6322, среди которых почти две сотни авторемонтных мастерских КрАЗ-6322 ПАРМ.

Сегодня и украинские военные подчеркивают необходимость пополнения автопарков своих подразделений различной спецтехникой. Особенно не хватает полноприводных универсальных мастерских и эвакуаторов на колесах, которые могут работать в условиях полного бездорожья. Именно такими грузовиками считается техника КрАЗ – простая и лучшая по проходимости среди машин своего класса. К сожалению, предприятие не имеет того количества заказов для военных, которое способно выполнять для загрузки производственных мощностей и трудового коллектива, укрепления обороноспособности страны и развития ее экономики. КрАЗ ждет заказа военных.