Растаможка "евроблях" в льготный период проходила очень неравномерно. Несколько таможен оформили автомобилей значительно больше чем другие. И такое распределение не является случайным.

Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова намекает, что такое распределение автомобилей по таможням является косвенным свидетельством коррупции.

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“Получила в ГФС информацию, в каких таможенных постах оформилось наибольшее количество авто в период скидки по акцизу.

Итак:

- первое место с небольшим отрывом занимает таможенный пост “Луцк” – 19023 авто;

- второе место отходит... не Одессе, как можно было бы подумать, а таможенному посту “Западный”, Львов – 18976 авто;

- почетное третье место занял таможенный пост “Столичный”, Киев – 13869 авто;

- в звездной пятерке – МП “Специализированный”, Одесса – 10202 авто и

напоследок МП “Ровно” – 9137 авто.



Вот ломаю себе голову, почему треть автовладельцев поехали именно на эти посты, стояли в километровых очередях, ждали неделями? Ведь законом специально предусмотрели, что таможенное оформление можно провести в любом таможенном посту независимо от регистрации, места жительства, места импорта т/с или места работы кума-свата.

Думаю, эти показатели могут свидетельствовать о том, что через брокеров автовладельцев загоняли на конкретные посты. Может там чьи-то бизнес-интересы, особенно учитывая стоимость заезда в частные терминалы?”, – пишет нардеп.

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