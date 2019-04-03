Розмитнення "євроблях" у пільговий період проходило дуже нерівномірно. Кілька митниць оформили автомобілів значно більше ніж інші. І такий розподіл не є випадковим.

Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова натякає, що такий розподіл автомобілів по митницям є непрямим свідченням корупції.

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“Отримала в ДФС інформацію, в яких митних постах оформилась найбільша кількість авто в період знижки по акцизу.

Отже:

-перше місце з невеликим відривом посідає митний пост “Луцьк” - 19023 авто;

- друге місце відходить... не Одесі, як можна було б подумати, а митному посту “Західний”, Львів - 18976 авто;

- почесне третє місце зайняв митний пост “Столичний”, Київ - 13869 авто;

- в зірковій п‘ятірці - МП “Спеціалізований”, Одеса - 10202 авто та

наостанок МП “Рівне” - 9137 авто.

От ламаю собі голову, чому третина автовласників поїхали саме на ці пости, стояли в кілометрових чергах, чекали тижнями? Адже законом спеціально передбачили, що митне оформлення можна провести в будь-якому митному пості незалежно від реєстаціі, місця проживання, місця імпорту т/з чи місця роботи кума-свата.

Думаю, ці показники можуть свідчити про те, що через брокерів автовласників заганяли на конкретні пости. Може там чиїсь бізнес-інтереси, особливо враховуючи вартість заїзду в приватні термінали?” пише нардеп.