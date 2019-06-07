У цеху складання та здачі автомобілів "КрАЗу" триває складання партії з 67 автомобілів для ДП "Київський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України".

Комбінована дорожня машина (КДМ) із солерозкидальним обладнанням точного дозування та поворотним відвалом на базі самоскида КрАЗ-65055-05 призначена для цілорічного утримання магістральних та міських автодоріг із асфальто- та цементобетонним покриттям.

Читайте також: Як Укравтодор позбувається "чужих" підрядників і чому українські дороги досі в жахливому стані (оновлено)

В експериментальному цеху "КрАЗу" виготовили перший сигнальний зразок автомобіля, здійснено шеф-монтаж обладнання.

Технічні параметри наступні: двигун потужністю — 380 к.с.; колісна формула 6×4; кермовий механізм інтегрального типу; гальмова система з АВС та РГС; кабіна — суцільнометалева, трьохмісна, з додатковим опалювачем, із встановленням пасів безпеки. Компонування: капот моторного відсіку та кабіна автомобіля забезпечує вільний доступ до вузлів двигуна при перебуванні снігоочисного відвалу в піднятому положенні для можливості проведення термінових ремонтних робіт. Самоскидний кузов об’ємом — 12 м3. Автомобіль обладнаний додатковими фарами на крилах для забезпечення повноцінного освітлення дороги під час використання переднього відвалу.

Місткість бункеру для солі — 9,0 м3. Бункер має захист від сольової корозії. Розкидач виготовлений так, щоб мати можливість працювати, крім солі, також піском, гравієм або їх сумішами. Розкидач має систему зволоження протиожеледного матеріалу соляним розчином.

Керування системами обладнання та снігоочисного відвалу здійснюється дистанційно, з кабіни водія, за допомогою електронних дисплеїв з можливістю регулювання щільності посипки і т. д. Для надійності посипки на шляхопроводах, мостах, пульт посипання має спеціальну функцію, яка дозволяє миттєво збільшити щільність посипки до максимальних показників.

Подача протиожеледного матеріалу здійснюється стрічковим гумовим транспортером. Спускний жолоб із транспортера до дискового розподілювача виготовлений з пластику для більш якісного проходження матеріалу та для попередження його налипання на стінки при низьких температурах. Дисковий розкидач має можливість керування направленістю розкидання матеріалу симетрично та асиметрично (вліво-вправо рівномірно, тільки вправо, тільки вліво, вліво і вправо нерівномірно) за напрямком руху автомобіля за допомогою пульта керування з кабіни водія.