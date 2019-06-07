В цехе сборки и сдачи автомобилей "КрАЗа" идет сборка партии из 67 автомобилей для ГП "Киевский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Комбинированная дорожная машина (КДМ) с солеразбросочным оборудованием точного дозирования и поворотным отвалом на базе самосвала КрАЗ-65055-05 предназначена для круглогодичного содержания магистральных и городских автодорог с асфальто и цементобетонным покрытием.

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В экспериментальном цехе "КрАЗа" изготовили первый сигнальный образец автомобиля, осуществлен шеф-монтаж оборудования.

Технические параметры следующие: двигатель мощностью – 380 л.с.; колесная формула 6×4, рулевой механизм интегрального типа; тормозная система с АВС и РГС; кабина – цельнометаллическая, трехместная, с дополнительным отопителем, с установлением ремней безопасности. Компоновка: капот моторного отсека и кабина автомобиля обеспечивают свободный доступ к узлам двигателя при нахождении снегоочистительного отвала в поднятом положении для возможности проведения срочных ремонтных работ. Самосвальный кузов объемом – 12 м3. Автомобиль оборудован дополнительными фарами на крыльях для обеспечения полноценного освещения дороги при использовании переднего отвала.

Вместимость бункера для соли – 9,0 м3. Бункер имеет защиту от солевой коррозии. Разбрасыватель изготовлен так, чтобы иметь возможность работать, кроме соли, также с песком, гравием или их смесями. Разбрасыватель имеет систему увлажнения противогололедного материала соляным раствором.

Управление системами оборудования и снегоочистительного отвала осуществляется дистанционно, из кабины водителя с помощью электронных дисплеев с возможностью регулировки плотности посыпки и т. д. Для надежности посыпки на путепроводах, мостах, пульт посыпки имеет специальную функцию, которая позволяет мгновенно увеличить плотность посыпки до максимальных показателей.

Подача противогололедного материала осуществляется ленточным резиновым транспортером. Спускаемый желоб с транспортера к дисковому распределителю изготовлен из пластика для более качественного прохождения материала и для предупреждения его налипания на стенках при низких температурах. Дисковый разбрасыватель имеет возможность управления направленностью разбрасывания материала симметрично и асимметрично (влево-вправо равномерно, только вправо, только влево, влево и вправо неравномерно) по направлению движения автомобиля с помощью пульта управления из кабины водителя.