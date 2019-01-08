ПрАТ «АвтоКрАЗ» у перших числах нового 2019 року зробив українським військовим подарунок, відвантаживши замовникові нове повнопривідне шасі КрАЗ-7634НЕ колісної формули 8х8.

Самохідне шасі, вантажопідйомністю 27 т, призначене для монтажу важкого спецобладнання. Від своїх попередників воно відрізняється більш потужним - 460 к.с. - двигуном та автоматичною коробкою передач, максимальний крутний момент якої розрахований на 2500 Н/м. Таке агрегатування спільно з прохідною трансмісією дозволяє реалізувати високі тягово-динамічні характеристики автомобіля. Також на вимогу замовника вихлопна система розміщена між 1 та 2 мостами із вихлопом на праву сторону по ходу руху автомобіля, а замість двох паливних баків прямокутної форми по 350 л встановлені два по 165 л круглого перетину.

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Автомобіль, із компонувальною схемою «кабіна перед двигуном», має монтажну довжину рами 8080 мм, зовнішній мінімальний габаритний радіус повороту - 14 м. Шасі має першу і другу керовані осі, всі мости - ведучі. Рульовий механізм - інтегрального типу з вбудованим гідравлічним підсилювачем, який дозволяє знизити зусилля на рульовому колесі до 10 кгс, що значно знижує стомлюваність водія. Повний привід усіх коліс забезпечує експлуатацію цього самохідного транспортного засобу в умовах бездоріжжя.

Кабіна – із високими ергономічними показниками, має низьку посадку - 2800 мм (для порівняння: у КрАЗ-7140Н6 (8х6) - 3170 мм), яка дозволяє зручно розташовувати над дахом кабіни різне спецобладнання, а широке лобове скло забезпечує відмінний огляд дороги. Кабіна, а також кожух двигуна, пофарбовані у зелений захисний матовий колір.