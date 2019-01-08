ЧАО "АвтоКрАЗ" в первых числах нового 2019 года сделал украинским военным подарок, отгрузив заказчику новое полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ колесной формулы 8х8.

Самоходное шасси, грузоподъемностью 27 т, предназначено для монтажа тяжелого спецоборудования. От своих предшественников он отличается более мощным – 460 л.с. – двигателем и автоматической коробкой передач, максимальный крутящий момент которой рассчитан на 2500 Н/м. Такое агрегатирование совместно с проходной трансмиссией позволяет реализовать высокие тягово-динамические характеристики автомобиля. Также по требованию заказчика выхлопная система размещена между 1 и 2 мостами с выхлопом на правую сторону по ходу движения автомобиля, а вместо двух топливных баков прямоугольной формы по 350 л установлены два по 165 л круглого сечения.

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Автомобиль, с компоновочной схемой “кабина перед двигателем”, имеет монтажную длину рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота – 14 м. Шасси имеет первую и вторую управляемые оси, все мосты –ведущие. Рулевой механизм – интегрального типа с встроенным гидравлическим усилителем, который позволяет снизить усилие на рулевом колесе до 10 кгс, что значительно снижает утомляемость водителя. Полный привод всех колес обеспечивает эксплуатацию этого самоходного транспортного средства в условиях бездорожья.

Кабина – с высокими эргономическими показателями, имеет низкую посадку –2800 мм (для сравнения: у КрАЗ-7140Н6 (8х6) – 3170 мм), которая позволяет удобно размещать над крышей кабины разное спецоборудование, а широкое лобовое стекло обеспечивает отличный обзор дороги. Кабина, а также кожух двигателя, окрашены в зеленый защитный матовый цвет.