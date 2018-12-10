Партія бортових вантажних авто та шасі буде відвантажена в одну з країн південно-східної Азії.

Вітчизняний виробник вантажних автомобілів з м. Кременчуг "АвтоКрАЗ" виконав чергове замовлення для свого іноземного клієнта із виготовлення партії автомобілів КрАЗ різних моделей. Наразі машини готуються до відвантаження в одну з країн Південно-Східної Азії.

Партія складається з повнопривідних бортових та шасі КрАЗ -5233 (4х4) та шасі КрАЗ-65053 (6х4). Закордонний партнер встановить на них різні спецнадбудови - АПЗ, цистерни для питної води, сміттєзбирачі та інше.

Всі вантажівки з моторами потужністю 380 к.с. На вимогу замовника, який добре знає автомобілі КрАЗ, партія виконана в стандартній для серійних моделей комплектації.

Автомобілі пофарбовані в білий колір, адже будуть направлені у миротворчий контингент ООН. Машини будуть працювати в звичайних для себе екстремальних дорожніх та природно-кліматичних умовах.

Для ПрАТ "АвтоКрАЗ" замовлення місій та підрозділів ООН по всьому світу робляться не вперше. Завод є зареєстрованим постачальником ООН, визнаний у всьому світі.

Нагадаємо, що КрАЗ готовий перевозити новорічну ялинку в Київ.